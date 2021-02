Calcio: Serie A, Napoli-Juventus 1-0, il 100esimo gol di Insigne stende i bianconeri

13 febbraio 2021 a

Napoli, 13 feb. (Adnkronos) - Il Napoli si impone 1-0 al Maradona sulla Juventus grazie al rigore realizzato da Lorenzo Insigne, al 100esimo gol con la maglia dei partenopei. Un'ingenuità di Chiellini di fatto ha consentito alla squadra di Gattuso di imporsi su quella di Pirlo nel secondo anticipo del sabato della 22esima giornata di Serie A. Il difensore bianconero, nel tentativo di proteggere un'uscita di Szczesny su una punizione di Insigne, ha colpito sul volto Rrahmani inducendo Doveri, su segnalazione del Var, ad accordare un rigore che Insigne, che al contrario di quanto avvenuto in Supercoppa, ha trasformato il penalty al 31' del primo tempo, regalando i tre punti al Napoli che grazie a questo successo sale a 40 punti insieme a Roma e Lazio che scenderanno in campo domani, mentre la Juve resta ferma a 42 punti. La due squadre comunque devono ancora recuperare lo sconto diretto d'andata.

I bianconeri nonostante un ottimo secondo tempo non trovano la quarta vittoria di fila in campionato e rischiano di perdere altro terreno dal Milan capolista. Per l'occasione Gattuso, in piena emergenza difensiva visti gli infortuni di Manolas, Koulibaly, Hysaj e Ghoulam, decide di tornare al 4-2-3-1 con Maksimovic e Rrahmani centrali di difesa e Zielinski confermato play basso accanto a Bakayoko. Con Meret, grande protagonista poi della sfida, inserito all'ultimo per un infortunio di Ospina nel riscaldamento, Davanti, nel tridente alle spalle di Osimhen, trova spazio fin dal 1' Politano. Sul fronte opposto Pirlo deve rinunciare a Bonucci, affaticato, per cui ripropone de Ligt accanto a Chiellini che festeggia la 400/a presenza in A.

Il Napoli parte bene e al 15' Lozano va via in area sulla sinistra e crossa: la palla, smorzata in scivolata da de Ligt, si tramuta in un assist per Insigne il cui sinistro termina oltre la traversa. Al 31' Napoli in vantaggio grazie al rigore trasformato da Insigne, con una gran botta sotto l'incrocio alla destra di Szczesny. Il fallo è stato assegnato dopo la revisione al Var per una manata al volto da Chiellini a Rrahmani. Al 38' ancora Napoli pericoloso con Insigne che va via in area sulla sinistra a de Ligt e prova il destro a giro ma la palla viene ribattuta con il corpo in scivolata da Chiellini. Unico squillo bianconero al 43' con Chiesa che si accentra da sinistra e prova il destro a giro dal limite ma la palla termina oltre l'incrocio alla sinistra di Meret.