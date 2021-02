Calcio: Serie A, Napoli-Juventus 1-0, il 100esimo gol di Insigne stende i bianconeri (2)

13 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Juve più convinta nella ripresa. Al 46' su cross dalla trequarti destra di Chiesa prova il colpo di testa in girata Morata e pallone di poco fuori. Poco dopo Ronaldo riprende al limite una sua prima conclusione di sinistro, ribattuta, e calcia di destro ma la palla termina di poco alla sinistra di Meret. Il Napoli si difende e la Juve attacca. Sugli sviluppi di un angolo Ronaldo ha la possibilità di girare al volo di sinistro dopo un tocco di Morata ma calcia da un metro calcia direttamente tra le braccia di Meret.

Al 51' ancora Ronaldo protagonista ma il destro a giro termina sopra la traversa. La squadra di Gattuso prova qualche azione di alleggerimento con Politano che tenta il colpo di tacco in area di prima per smarcare Osimhen, preso in controtempo. Al 56' Bernardeschi su punizione smarca al limite Chiesa il cui sinistro potente è respinto coi pugni da Meret. La spinta bianconera è costante e al 63' viene annullato un alla Juve: sull'angolo da sinistra, de Ligt di testa serve Chiellini che prolunga di testa per Morata che segna con il destro in girata ma Chiellini era in fuorigioco.

Al 74' Cr7 entra in area sulla sinistra e calcia sull primo palo ma il rasoterra viene messo in angolo con i piedi da Meret. Nel forcing finale destro dal limite di Chiesa all'84' che sfiora il palo alla destra di Meret. La Juve ci prova fino alle fine e all'86' cross basso dalla sinistra di Chiesa per Morata che calcia col destro in girata da pochi passi ma la conclusione viene ancora respinta di piede d'istinto da Meret. Nel recupero ancora Ronaldo due volte protagonista di testa ma senza fortuna. Nel minuti finale si infortuna Loano ma Gattuso ha terminato i cambi e chiede al giocatore di restare in campo nonostante sia visibilmente dolorante.