Mondo Rai/appuntamenti e novità ** (3)

13 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nella puntata di domani, alle 12.20 su Rai1, “Linea Verde” esplorerà due diversi territori italiani geograficamente piuttosto distanti - la Tuscia e la provincia di Cosenza - ma accomunati dalla vocazione alla bellezza e da un elemento naturale importantissimo: l'acqua, sorgente primordiale di vita, spettacolo della natura che diventa elemento culturale e artistico, ma anche risorsa per l'agricoltura e per l'economia. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli saranno a Bagnaia, frazione di Viterbo, famosa in tutto il mondo per la sua splendida Villa Lante e i suoi giardini all'italiana. Gli elementi più spettacolari della villa rinascimentale sono proprio le fontane, grazie alla massa d'acqua che proviene dai Monti Cimini e dà vita a un giardino di quattro ettari. Tra passeggiate artistiche nel borgo e l'assaggio di prelibatezze gastronomiche locali - come la famosa porchetta, i dolci natalizi e lo zafferano - Ingrid e Beppe accompagneranno il pubblico in questo angolo della Tuscia, presentando anche alcune interessanti realtà della zona: un birrificio artigianale che nell'acqua trova il suo ingrediente principale e un vivaio molto particolare che ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle piante grasse e succulente, di cui scopriremo le origini nei lontani deserti americani e africani, i benefici per la salute e qualche piccolo segreto per la loro cura. Per Peppone Calabrese, invece, escursione nel versante calabro del Parco del Pollino, verso la piana di Sibari dove, grazie alla bonifica degli anni Sessanta, si coltivano le famose Clementine di Calabria IGP, profumate e salutari. Sui monti del Pollino, nel territorio di Civita, incontrerà guide ambientali, allevatori di uccelli rapaci e soprattutto un paesaggio plasmato dal lavorio dell'acqua e dei venti. Nella zona di Morano sarà la volta di un pastore e i suoi squisiti formaggi tradizionali come il Marsatico e la Felciata. Peppone esplorerà il paese di Lungro dove entrerà in contatto con la cultura, le tradizioni religiose, la musica e la lingua arbëreshe, e cioè degli “albanesi d'Italia”, che si stabilirono nel nostro meridione tra il XV e il XVIII secolo, senza dimenticare le specialità della cucina locale, come la “dromsa”, antico primo piatto balcanico, e anche il “mate”, bevanda sudamericana che gli emigrati italiani impararono a gustare in Argentina, riportandola poi nel toro paese d'origine. Infine si andrà alla scoperta del castello che domina il borgo di Corigliano e di altre meraviglie artistiche della zona e, a Rossano, dell'antica lavorazione della liquirizia, radice benefica che viene trasformata in gustosi dolcetti, come i tipici assabesi, caramelle gommose alla liquirizia e anice a forma di faccia o di animali.

Domani alle 10.30 su Rai1 nel giorno di San Valentino il tema della puntata di “A Sua Immagine”, sarà quello dell'amore al tempo del Covid.Come e quanto stanno cambiando le relazioni sentimentali? Quanto pesano i social? I corsi prematrimoniali funzionano ancora? Perché durante il Covid sono così aumentate le separazioni e le violenze domestiche? Sono solo alcune delle domande cui si proverà a dare una risposta. In studio con Lorena Bianchetti ne parleranno la nota psicologa Vera Slepoj, il teologo Marco Tibaldi, e una coppia molto speciale: il comico Gabriele Cirilli e la moglie Maria. Si ascolteranno le parole di Papa Francesco pronunciate nel celebre incontro del 2014 con i fidanzati, si conoscerà meglio San Valentino, da secoli protettore di tutti gli innamorati, e si sorriderà con le storie autobiografiche della popolare attrice comica Manuela Aureli e del marito Sergio. Problemi, opportunità, speranze ed inquietudini per coniugare al presente il più importante e delicato dei sentimenti umani. Come di consueto, alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica dei Santi XII Apostoli in Roma. Regia di Gianni Epifani e commento di Simona De Santis. Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l'Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.

Nell'ambito dell'omaggio che, a febbraio, Rai Cultura dedica a Mirella Freni, il grande soprano scomparso un anno fa, domani alle 10.00 su Rai5 va in scena la storica edizione realizzata per la Tv dalla Rai di “Cecchina, ossia la buona figliola”, che Niccolò Piccinni trasse dal dramma giocoso di Carlo Goldoni. La direzione musicale è di Franco Caracciolo, mentre la regia è affidata a Virginio Puecher. Con Mirella Freni ci sono Sesto Bruscantini, Werner Hollweg, Rita Talarico, Valeria Mariconda, Gloria Trillo e Bianca Maria Casoni.