Trieste: poliziotti uccisi, legale famiglia Rotta 'aspettiamo processo'

13 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Non possiamo dire di essere soddisfatti, dal momento in cui noi abbiamo un'altra idea, ma visto che la partita era in salita - prima con la consulenza della procura poi visti i continui ricoveri di Meran - almeno siamo sicuri che il processo si può fare". Così l'avvocato Cristina Birolla, che si costituirà parte civile per la famiglia Rotta, commenta all'Adnkronos la perizia con cui si riconosce il vizio parziale di mente per Alejandro Stephan Meran accusato dell'omicidio del poliziotto Pierluigi Rotta e dell'agente scelto Matteo Demenego uccisi in questura a Trieste il 4 ottobre 2019.

"Per noi l'imputato è solo una persona violenta e aggressiva, attendiamo le decisioni del gip nell'udienza fissata il prossimo 1 marzo e siamo fiduciosi di poter ottenere giustizia in un processo", conclude il legale.