Vela: Alinghi premiato come ‘Sailing Team of the Year' ai Sui Sailing Awards 2021 (2)

(Adnkronos) - Una performance impeccabile proprio l'anno in cui Omega è diventato partner: "Da soli siamo molto veloci, insieme andiamo oltre - ricorda Nils Frei - E' un riconoscimento nazionale che fa molto piacere: siamo felici di condividerlo con i nostri partner e tutti coloro che ci supportano, famiglie, amici, tifosi".

Nel loro impegno per la promozione della vela in Svizzera, Alinghi e la Fondazione Bertarelli sostengono da molti anni i giovani velisti svizzeri nel loro percorso di crescita come, ad esempio, è accaduto recentemente con rapida evoluzione della classe dei catamarani Nacra 15. Negli ultimi anni Alinghi ha integrato all'interno del team giovani talenti con lo scopo di rimanere in prima linea nella vela moderna sempre più performante con l'utilizzo dei foil. Da sottolineare, inoltre, il coinvolgimento dell'intero team nello sviluppo del TF35, un catamarano foiling monotipo e della relativa nuova classe.

"Per noi è importante vincere i trofei nazionali perché Alinghi prima di tutto è un team velico svizzero a cui piace il supporto del suo pubblico ed è onorato di rappresentare la vela svizzera a livello internazionale. Nel 2021, speriamo di poter regatare di nuovo sul GC32 e di poter proseguire sullo sviluppo del TF35 con un campionato annuale e forse con il Bol d'Or. Inoltre, seguiremo molto da vicino le regate dell'America's Cup nelle prossime settimane", ha detto Ernesto Bertarelli.