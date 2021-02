Migranti: Salvini, 'Draghi può ottenere dall'Ue quello che Conte non ha ottenuto'

14 febbraio 2021 a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Ci vuole un cambio di politica al ministero dell'Interno, mi auguro ci sia una politica seria europea". Lo ha detto Matteo Salvini a Mezz'ora in più.

"Non è possibile che l'anno scorso siano triplicato gli sbarchi irregolari in Italia, non chiede politiche sovraniste, applichiamo quello che fanno spagnoli e francesi -ha spiegato il leader della Lega-. Draghi ha detto che i confini italiani sono confini europei, non era un capriccio di Salvini. Penso che Draghi abbia l'autorevolezza per ottenere in Europa quello che Conte non è riuscito a ottenere".