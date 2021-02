14 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - La Lega nel Ppe? "No, io non sono per cambiare partiti in Europa ma per portare l'Europa sulle posizioni italiane". Lo ha detto Matteo Salvini a Mezz'ora in più.

"L'obiettivo mio è portare l'Europa su posizioni italiane, fare l'interesse nazionale dell'Italia in Europa. L'unificazione con Forza Italia nel Ppe? Non c'è nulla di simile all'ordine del giorno", ha spiegato Salvini.