Roma, 14 feb (Adnkronos) - Ha vinto Giorgetti con il governo Draghi? "La lega è una squadra, in queste ore leggo del travaglio Pd, di Renzi, del M5s, noi siamo una comunità, quando si sceglie una strada si va dritti, quando facciamo una scelta me ne assumo la responsabilità e penso questa sia stata scelta giusta". Lo ha detto Matteo Salvini a Mezz'ora in più.