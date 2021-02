14 febbraio 2021 a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Il M5s ha creato problemi al governo precedente e ora crea problemi a questo. Speriamo che a pagare il conto non siano gli italiani. Risolvano presto i loro problemi, ci sono tante cose da fare e non si possono aspettare i capricci di un partito. Le guerre civili non ci interessano, hanno votato per Draghi, abbiano il coraggio delle scelte fatte". Lo ha detto Antonio Tajani al Tg4.