Coronavirus: Bassetti, 'lockdown generale? Misura barbara, voce ministero sia una' (2)

14 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Piuttosto - rimarca l'infettivologo - dal consigliere del ministro io mi sarei atteso negli ultimi due mesi che spingesse sulle vaccinazioni a tappeto agli ultra ottantenni. Tuttavia non è stato fatto e ci si è trincerati sulla mancanza dei vaccini, ma non è stato ciò che ha portato alla mancata vaccinazione. E adesso si temono le varianti. Abbiamo scoperto che il 20% dei ceppi sono varianti, ma siamo sicuri che non sia anche stato così venti giorni fa? Il consigliere del ministro - conclude Bassetti - avrebbe dovuto suggerire uno studio di sorveglianza sulle varianti su base nazionale tre mesi fa, non dieci giorni fa!".

(di Roberta Lanzara)