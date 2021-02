Coronavirus: Ricciardi, 'serve lockdown, speriamo Governo lo appoggi'**

14 febbraio 2021 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Serve un lockdown. Speriamo che il Governo lo appoggi". Lo ha detto il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi intervenendo a "Che Tempo che fa" ed ha aggiunto: "Speranza è sempre stato in sintonia, ma da gennaio non siamo riusciti ad essere impattanti sulle decisioni del Governo, perché alcuni ministri non volevano adottare misure così forti. Il Ministro Speranza è convinto della necessità di avviare questa nuova fase per tornare alla normalità". Di fatto "funziona solo la zona rossa. E' lì che diminuiscono i casi. Che restano stabili in quella arancione e crescono nella gialla". "Adesso dipenderà dal nuovo Esecutivo".