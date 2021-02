14 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Studi scientifici ritengono che "sia seriamente considerata l'ipotesi di dare una sola dose a chi ha già avuto il covid sintomatico per due motivi: risparmiare tossicità per il bene di chi viene vaccinato e avere milioni di dosi in più". Lo ha detto a Che tempo che fa il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani.