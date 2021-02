Musica: Simonluca, il nuovo brano 'Il vaso di pandora' in radio e in digitale '

15 febbraio 2021 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - È disponibile in radio e in digitale 'Il vaso di pandora' (Gandhi dischi / UMI), il nuovo brano dell'artista milanese SIMONLUCA. Inoltre, è online il video del brano visibile al seguente link: https://youtu.be/KW-3EKJEkI4. 'Il vaso di Pandora', lancia un messaggio di speranza e di positività, nonostante porti alla luce tutte le problematiche che recentemente hanno colpito la società. Infatti, se nella mitologia greca il vaso di Pandora era il leggendario contenitore di tutti i mali che si riversano nel mondo dopo la sua apertura, nel brano di Simonluca il vaso diventa invece un recipiente di salvezza, di forza d'animo, di intraprendenza e di speranza, messo a disposizione degli uomini per affrontare ed evitare ogni male.

"Il vaso di Pandora' affronta una tematica di attualità rispetto al periodo storico che stiamo vivendo. Con ironia ho voluto immaginare un vaso che aprendosi tira fuori la speranza, la forza che ci aiuta ad affrontare la vita senza cadere, proprio quando ci troviamo davanti ad un precipizio – afferma Simonluca – È quasi una sorta di risposta al male che cerca sempre di cavalcare le onde del bene. Usiamo la speranza come estremo bisogno di salvezza, forse perché è un momento difficile per tutti, bisogna credere e sperare". Il videoclip, prodotto da Lea Mascali e con la regia di Stiv Michael, racconta con una chiave quasi ironica il disperato bisogno di farsi forza e di reagire durante i momenti difficili.