Coronavirus: Schmidt, 'Musei luoghi pubblici a minor rischio di contagio'**

Firenze, 15 feb. - (Adnkronos) - "I numeri dell'ultima riapertura confermano il forte desiderio dei cittadini per la cultura. Speriamo che la nuova chiusura duri poco. Proprio in questi giorni è uscito uno studio dell'Università di Berlino secondo il quale i musei e i teatri a ridotta compresenza sono i luoghi pubblici a minor rischio di contagio: un rischio di gran lunga inferiore a rispetto a supermercati, negozi e ristoranti. L'arte e la cultura sono essenziali per tutti!". Lo afferma il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, annunciando che sono stati quasi 20mila i visitatori (per l'esattezza 18.146) in 14 giorni del museo fiorentino dopo la breve riapertura del 21 gennaio scorso e da domani, di nuovo inaccessibile al pubblico, per effetto del rientro in zona arancione della Toscana.