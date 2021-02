Banco Bpm: plafond di 50 mln per acquisto crediti fiscali di Bluenergy

15 febbraio 2021 a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Banco Bpm e Bluenergy Group hanno siglato un accordo per la cessione in forma pro soluto dei crediti fiscali del Superbonus 110% ed Ecobonus a valere su un plafond fissato di 50 milioni di euro. La strutturazione e il perfezionamento dell'operazione hanno visto coinvolti il management del gruppo Bluenergy, il Mercato Corporate Centro - Nord insieme ai colleghi del Parabancario di Banco Bpm con la collaborazione di 2R Capital in qualità di advisor tecnico.

Bluenergy Group, parte del gruppo Cgi, è una società di multiservizi energetici che offre la fornitura di gas e luce per la casa, il condominio e l'impresa. L'intesa con Banco Bpm permetterà a Bluenergy Group di monetizzare fino a 50 milioni di euro di crediti fiscali da Superbonus 110% ed Ecobonus, consentendo alla società di finanziare i progetti di riqualificazione in carico alla Esco del gruppo.