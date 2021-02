Milano: trovato con 800 grammi di marijuana e serra in casa, arrestato

15 febbraio 2021 a

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 24 anni, cittadino egiziano, trovato in possesso di 800 grammi di marijuana. Gli agenti hanno fermato il giovane in via Crescenzago e nella sua auto hanno trovato due sacchetti contenenti 113 grammi di marijuana. Gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione, trovando all'interno del sottotetto, lampade, sistemi di ventilazione e una serra con 25 piante, 690 grammi di marijuana, e materiale per il confezionamento. Il 24enne, pregiudicato per reati si spaccio di stupefacenti, è stato arrestato.