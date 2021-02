Fi: Battistoni, 'nomina Tajani scelta lungimirante'

15 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Congratulazioni al presidente Antonio Tajani cui il nostro leader Silvio Berlusconi, con grande lungimiranza, rinnova stima e fiducia designandolo coordinatore nazionale di Forza Italia, affidando ancora più incisività al suo operato". Lo afferma il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche e responsabile nazionale Agricoltura del partito.

"In questo momento così difficile per l'Italia, abbiamo deciso di esserci -aggiunge- e tutti i cittadini possono contare sulla nostra competenza ed esperienza, soprattutto perché il contributo di Forza Italia, al nascituro governo Draghi, avverrà sotto la supervisione di un grande uomo di Stato ed un convinto europeista, dalle incontrovertibili qualità, quale il presidente Antonio Tajani, a cui mi legano tante battaglie e un'amicizia duratura. L'Italia non può perdere questa occasione, ma grazie alla guida del presidente Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, sapremo indicare la rotta per far uscire da questa crisi famiglie e imprese italiane".