Fi: Battilocchio, 'con Tajani grande lavoro di squadra'

15 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "La nomina di Antonio Tajani a coordinatore nazionale di Forza Italia è un bellissimo segnale! In un ruolo ancora più operativo Antonio, che pur avendo raggiunto i vertici delle Istituzioni comunitarie è sempre rimasto legato ai territori, potrà incidere molto positivamente in questa fase di rilancio e di riorganizzazione del partito. Maniche rimboccate per un grande lavoro di squadra”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.