Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato la senatrice Licia Ronzulli responsabile per i rapporti con gli alleati. Avrà delega a coordinare, su indicazione del presidente, le strategie comuni agli altri partiti della coalizione di centrodestra per le iniziative e per il programma.