15 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Il danno per l'economia dello sci e della montagna è davvero immenso. Il Governo subito si adoperi per indennizzi e ristori a chi è stato colpito. Questa è la priorità assoluta". Così in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.