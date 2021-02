15 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Come si concilia l'allarme lanciato dal Cts sulla variante inglese del virus e l'invito di alzare la guardia nella prevenzione con la scelta del ministro Brunetta di smetterla con lo smart working e far tornare tutto il lavoro in presenza? Non si concilia. Cosa succede?". Così il responsabile Lavoro del Pd Marco Miccoli.