Coronavirus: Moratti, 'in un pomeriggio raccolte 130mila adesioni su portale over 80'

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "Il portale per le adesioni alla vaccinazione avviato oggi per gli over 80 lombardi ha raccolto in un solo pomeriggio più di 130mila adesioni. Il sistema ha sempre garantito l'accesso e il rallentamento del primo pomeriggio legato al completamento della registrazione tramite invio di SMS è stato prontamente risolto dal gestore". Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Anche nei prossimi giorni si potrà aderire. Gli appuntamenti per le somministrazioni avverranno con precedenza ai centenari fino a scendere ai nati nel 1941, garantendo a tutti la vaccinazione", afferma.