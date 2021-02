Governo: Casalino, 'attacchi Renzi sono una medaglia'

15 febbraio 2021 a

Roma, 15 feb.(Adnkronos) - "Io ho ricevuto attacchi incredibili, specialmente nell'ultimo periodo. Trovo brutto che mi attacchi un ex presidente del Consiglio o altri leader politici, da una posizione di maggiore rilevanza della mia e senza che io potessi rispondere visto il ruolo che ricoprivo. Ma un attacco di Renzi per me è una medagli al valore". Lo ha affermato Rocco Casalino, portavoce dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.