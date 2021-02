16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Complimenti ad Antonio Tajani per la nomina a coordinatore nazionale di Forza Italia, la figura più capace per coprire un ruolo così delicato e importante per il rilancio del nostro partito. A lui gli auguri di buon lavoro". Così in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia.