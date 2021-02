16 febbraio 2021 a

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Guido Bertolaso con un incarico nazionale per l'emergenza Covid? "Non lo consiglio a Mario Draghi perché me lo voglio tenere ben stretto in Lombardia. Spero che Bertolaso rimanga qui, visto che è una persona insostituibile". Così Attilio Fontana, presidente della Lombardia, a Mattino Cinque, a proposito di un possibile incarico a Bertolaso a livello centrale per la campagna vaccinale.