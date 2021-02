Governo: Salvini, 'con Zingaretti parlato di lavoro e crisi aziendali'

16 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Sto incontrando, sentendo, i responsabili di tutti i partiti, dal Pd ai 5 stelle, da Forza Italia a Renzi. C'è un momento in cui bisogna deporre l'ascia di guerra e risolvere i problemi della salute, del lavoro e le riaperture". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital a proposito dell'incontro con Nicola Zingaretti.

Con il segretario del Pd si è parlato di "lavoro. Ero stato alla Sviluppo economico, ci sono 140 crisi aziendali, ferme da mesi. Non commento il perché, chi c'era prima ha fermato tutto, o si interviene per tempo dando alle imprese denari per evitare i licenziamenti o tra un mese sarà un casino", ha spiegato il leader della Lega.