Covid: Fontana, 'confido in nuovo Governo, tavolo per rivedere metodi'

16 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Attilio Fontana "confida maggiormente nel nuovo Governo" e ritiene "ci debba essere un cambio di passo" sul fronte Covid. Il presidente della Lombardia, a proposito di cambiamenti nella struttura commissariale, non entra nel merito, ma sottolinea che in generale "si dovrebbe verificare un cambio di passo, esserci una maggiore interlocuzione con le regioni e avere risposte immediate".

Per Fontana poi, "si dovrebbe rivedere la metodologia con cui vengono assegnati i colori. Con il nuovo governo ci si deve trovare intorno a un tavolo e rivedere se tutto quello che è stato fatto fino ad oggi ha funzionato e nel caso apportare qualche modifica".