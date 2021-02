Lombardia: scommette su aerospazio, sostegno a Politecnico per nuovo incubatore

16 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha deciso di sostenere l'iniziativa di dare vita in Lombardia, all'interno del distretto di innovazione in Bovisa del Politecnico di Milano, a un centro di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese nel settore Aerospazio. In caso di aggiudicazione della gara europea il sostegno regionale si sostanzierà in un cofinanziamento per concedere i contributi alle start up del settore aerospaziale incubate nell'Esa Bic.

"Come Regione Lombardia - ha detto Guidesi - alla luce della rilevanza che il settore Aerospazio può rappresentare per lo sviluppo economico regionale e considerando questa operazione coerente e strategica per lo sviluppo della politica industriale lombarda, abbiamo deciso di scommettere su un progetto importante e innovativo che riguarda che coinvolge il Politecnico, una delle realtà universitarie con la maggiore esperienza nel supporto all'avvio di imprese ad alto contenuto tecnologico e dotata di uno specifico Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali".

Con il sostegno della Regione, il Politecnico potrà partecipare al bando dell'Agenzia Spaziale Europea volto ad individuare "un prime contractor che possa avviare e gestire" questo hub di imprese innovative. "La nostra volontà è riportare la Lombardia dove merita, dopo un anno difficilissimo a causa dell'emergenza sanitaria che ci ha colpiti duramente; è una sfida impegnativa ma progetti come questi possono certamente aiutarci a raggiungere il risultato", conclude Guidesi.