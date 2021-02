Industria: Furlan, 'urge incontro con Giorgetti su vertenze aperte, situazione grave'**

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "È necessario un incontro urgente con il neo ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per affrontare il tema delle tante vertenze industriali aperte nel nostro paese. La situazione è molto grave". Ad affermarlo nel corso del Comitato Esecutivo della Cisl, è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "In questi ultimi mesi - sottolinea - non si sono fatti passi avanti ed anzi alle gravi crisi aziendali da tempo irrisolte come Whirlpool, Embraco, Alitalia si è aggiunta in queste giornate anche la vicenda dell'Ilva, dopo la sentenza del Tar di Taranto che ha ordinato lo spegnimento entro sessanta giorni dell'area calda. Il Governo deve mettere in campo ogni soluzione possibile per salvare le produzioni a rischio e l'occupazione, con scelte serie e responsabili di politica industriale, concordate con le parti sociali".