Rews.it spiega come faremo sport nel 2021

Como, 16/02/2021

Lo sport è già cambiato nel 2020 e sta cambiando ancora oggi. Ce lo conferma il personal trainer Alfonso Melis, editor della sezione sportiva di Rews.it.

Rews.it per lo sport

Rews.it è completamente dedicato alle recensioni online per quanto riguarda lo sport a 360 gradi. Nato nel 2019 a Como, parla ai nuovi sportivi, cioè a coloro che con buona probabilità dovranno rinunciare ad una bella fetta degli allenamenti in palestra. Le recensioni e le opinioni riguardanti prodotti correlati alla pratica sportiva derivano da approfonditi test e dall'analisi dei trend sportivi.

La situazione degli sportivi oggi

Chi pratica sport, anche a livello amatoriale, sa bene quanto la pandemia ancora in atto abbia modificato le abitudini nella pratica sportiva. Palestre, piscine e associazioni dilettantistiche hanno dovuto serrare i battenti per lunghi mesi. Durante i quali gli sportivi hanno cercato comunque di mantenere le proprie abitudini, per quanto possibile.

Già nel 2020, lo sport è stato soprattutto domestico, grazie anche alla possibilità di utilizzare corsi e ausili da sfruttare tramite la rete internet. Sono infatti numerosi i personal trainer ed i centri sportivi che hanno mantenuto un contatto con gli appassionati approfittando delle possibilità offerte da internet. I corsi online, di qualsiasi tipologia di sport, sono ormai una realtà molto diffusa anche in Italia. Precisiamolo, queste opportunità non sono nate con la pandemia da coronavirus, erano già disponibili anche prima. Solo che il fatto di non poter uscire di casa e di non poter accedere alle palestre ha spinto moltissimi ad avvicinarsi a questo tipo di opzioni.

Lo sport del futuro

La questione è abbastanza semplice: il poter approfittare di ausili allo sport da sfruttare online è una soluzione che permarrà anche in futuro. Certo, la previsione è anche quella che palestre, piscine e centri sportivi potranno riaprire, quanto prima possibile. Anche perché la maggior parte delle strutture italiane si è già adeguata alle nuove normative in fatto di igienizzazione degli strumenti e degli ambienti.

È vero però che numerosi tra coloro che hanno sfruttato i nuovi modi di fare sport, continueranno ad usarli anche in futuro. Un corso online consente di attivare nuove classi anche quando la struttura sportiva non lo consentirebbe, per un eccessivo affollamento oppure una carenza di spazio. Un corso in rete offline permette a chi ha tempo solo in particolari momenti del giorno o della settimana di fare sport come e quando lo desidera.

Lo sport all'aperto

Oltre ai corsi online sono numerose le palestre che hanno cominciato ad offrire lezioni anche all'aperto, al parco o in appositi spazi di proprietà. Anche perché non tutti dispongono di uno spazio domestico adatto o sufficiente alla gran parte degli allenamenti. Sono numerosi infatti coloro che, pur apprezzando l'offerta di corsi sportivi online, non li ha utilizzati in quanto le possibilità domestiche erano eccessivamente esigue. Avere figli piccoli, animali domestici o uno spazio decisamente limitato, sono tutte situazioni che hanno portato a rinunciare ai corsi online.

Questa realtà si è verificata nel corso del 2020, ma per molti il 2021 non si differenzierà in modo sostanziale dall'anno precedente. Poter praticare sport al parco è quindi una soluzione ideale, sia dal punto di vista della praticità, sia per quanto riguarda la possibilità di limitare eventuali diffusioni dei contagi. Anche in questo caso stiamo parlando di opportunità che erano disponibili già in passato, che però la pandemia ha reso ancora più interessanti.

Gli attrezzi per lo sport

In questo frangente, che si pratichi sport a casa o al parco, sono molti coloro che si troveranno (o si sono già trovati) a dover acquistare attrezzature adatte alla pratica sportiva. Che si desideri acquistare una cyclette per mantenersi in forma o degli attrezzi per il body building, scegliere i migliori prodotti disponibili è sicuramente più semplice online. Rews.it si inserisce proprio in questo segmento, diventando uno dei primi referenti per chi si trova a dover acquistare accessori, abbigliamento e attrezzature sportive.

La redazione di Rews.it è composta da esperti, dunque propone contenuti interessanti per un ampio panorama di lettori ed una grande varietà di sport. Infatti gli sport che si possono praticare, a casa o in palestra, sono tantissimi: dal fitness al body building, dalla boxe al ping pong, per finire con attività outdoor come il trekking ed il ciclismo.

