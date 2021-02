Sanremo: Arisa, ‘Festival c'è da 71 anni e se togliamo pure quello...' (3)

16 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - “Durante il Festival – prosegue - avremo un periodo di sollievo per qualche serata. Noi artisti siamo dei privilegiati, ci viene richiesta qualche cautela, è un festival diverso dagli altri anni, ma non è la fine. Ho preso una casa con il mio staff e cercheremo in armonia di ovviare tutti insieme a ciò che mancherà. Sanremo è anche l'occasione per ripartire per una parte dei lavoratori dello spettacolo. Canterei sempre, ovunque, spero si riparta presto, ho il privilegio di potermi esprimere a voce alta e non è una cosa da poco poterlo fare.”

“Per ora non ho altri progetti. Mi sto dedicando ad Amici e a questa passione per i ragazzi, sono contenta di stare vicina a Maria. Amo fare molte esperienze attraverso il mio lavoro che amo e che mi ha portato a fare concerti in tanti posti del mondo”, ha dichiarato infine Arisa riguardo alla propria partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi'.