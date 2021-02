Milleproroghe: Bazoli, 'bene stop emendamenti su prescrizione'

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti che, come avevamo auspicato, i gruppi che avevano presentato emendamenti sulla prescrizione al decreto Milleproroghe abbiano deciso di non metterli ai voti". Lo dice il deputato del Pd Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera.

"Non è più il tempo delle prove di forza, dei blitz, delle esibizioni muscolari. Siamo dentro una fase politica nuova, occorre deporre le armi e le bandiere ideologiche e affrontare i temi della giustizia in modo condiviso e pragmatico -prosegue-. Siamo certi sarà questo l'approccio della ministra Cartabia, cui offriamo la massima collaborazione. A partire proprio dal tema della prescrizione, che oggi, per quasi unanime opinione, non ha una disciplina convincente, e dovrà trovare una più esauriente definizione all'interno della riforma del processo penale".