Roma: Lapo Elkann, 'ancora furti a scuola di pc ai bambini, chi deve metta fine a questa storia'

16 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Tre furti di seguito in una scuola elementare di periferia a Roma. Sottratti pc ai bambini. Oggi siamo al quarto. C'è qualcosa che non funziona. Chi ha responsabilità faccia il possibile per porre fine a questa storia". Lo scrive su Twitter Lapo Elkann, che interviene ancora una volta sulla notizia dei furti di materiale scolastico per la dad a danno dei piccoli studenti. "Grazie", aggiunge l'imprenditore, taggando nel post la sindaca di Roma Virginia Raggi, la Polizia di Stato e il ministero dell'Istruzione.