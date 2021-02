Covid: Parisi (Lincei), 'grande tempesta in arrivo, serve allontanarsi a tutta velocità'

16 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Molti di quelli che si lamentano ad alta voce per la chiusura degli impianti sciistici mi ricordano i passeggeri che pretendono di continuare ballare mentre la nave affonda. Qualche giorno fa è stato pubblicato un drammatico comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Questo comunicato è scritto in un linguaggio tecnico che stempera l'oggettiva drammaticità; tra le righe si legge: una grande tempesta è in arrivo e bisogna allontanarsi a tutta velocità". E' quanto scrive sul Blog dell'Huffington Post, Giorgio Parisi, fisico e presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. (Segue)