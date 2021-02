Covid: E.Romagna, calano i contagi (+968) ma altri 35 decessi (4)

16 febbraio 2021 a

(AdnKronos) - I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 37.037 (-516 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 34.887 (-526), il 94,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175 (+3 rispetto a ieri), 1.975 quelli negli altri reparti Covid (+7).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (-1); 9 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 17 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri); 34 a Modena (+1); 52 a Bologna (+1); 11 a Imola (+1); 17 a Ferrara (invariato)M 3 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (+1) e 15 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall'inizio dell'epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 19.331 a Piacenza (+44 rispetto a ieri, di cui 9 sintomatici); 16.516 a Parma (+58, di cui 44 sintomatici); 30.873 a Reggio Emilia (+78, di cui 45 sintomatici); 41.770 a Modena (+194, di cui 134 sintomatici); 47.575 a Bologna (+250, di cui 136 sintomatici); 8.030 casi a Imola (+35 di cui 13 sintomatici); 13.928 a Ferrara (+56, di cui 20 sintomatici); 17.819 a Ravenna (+67, di cui 40 sintomatici); 9.087 a Forlì (+27, di cui 20 sintomatici); 10.638 a Cesena (+79, di cui 57 sintomatici) e 22.507 a Rimini (+80, di cui 30 sintomatici).