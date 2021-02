Cambiamo: Toti presenta componente Camera, 'ago bussola politica italiana'

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'ago della bussola per indirizzare la politica italiana", "il contenitore dei moderati che cercano disperatamente casa", "un baricentro dentro il centrodestra". E' questa l'ambizione di 'Cambiamo', il movimento guidato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che questa sera ha presentato ufficialmente la nuova componente della Camera, la seconda del Gruppo Misto, che va ad aggiungersi a quella già presente al Senato. Tredici parlamentari in tutto, dieci deputati, grazie all'unione con Popolo protagonista di Gianluca Rospi, e all'arrivo da Forza Italia di Daniela Ruffino, Osvaldo Napoli e Guido Della Frera.

"Una forza -sottolinea Toti- che vedrà crescere le proprie file nell'immediato futuro, anche se non è questo il nostro primario obiettivo". "Davanti alla nostra porta, che di fatto è spalancata -aggiunge Giorgio Silli- ci sono diverse persone", "tanti colleghi ex Movimento 5 stelle ed ex Forza Italia che non hanno casa", aggiunge Rospi.