Covid: Bezzini, 'Toscana è tra le prime regioni in Italia per capacità vaccinale'

Firenze, 16 feb. - (Adnkronos) - "Oggi la Toscana è tra le prime regioni in Italia per capacità vaccinale, con il 93,8% di somministrazioni su dosi consegnate (terzi dopo Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano). Dieci punti percentuali sopra la media nazionale, che è dell'83,7%. Ieri abbiamo sforato il tetto delle 200mila somministrazioni, attualmente siamo già oltre 204mila". Lo afferma l'assessore regionale della Sanità della Toscana, Simone Bezzini, in un post su Facebook.

"Son tre i filoni di vaccinazione in corso. 70 nuovi punti vaccinali sul territorio (già aperti o in fase di apertura, la mappa è in costante aggiornamento) e ora anche gli studi dei medici di medicina generale, oltre alle strutture sanitarie e alle Rsa di tutta la Toscana dove la vaccinazione prosegue a pieno ritmo dall'inizio della campagna - aggiunge Bezzini - Decine di migliaia di donne e uomini al lavoro uniti dalla forza di volontà, dalla fiducia e dalla speranza. Con la testa e con il cuore insieme per vincere questa battaglia per la vita. Forza Toscana!"