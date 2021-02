Cortina 2021: Bassino, 'ex aequo giusto, abbiamo fatto lo stesso tempo'

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'ex aequo con Katharina Liensberger? E' andata come doveva andare, abbiamo fatto lo stesso tempo e quel che è giusto è giusto". Lo dice all'Adnkronos Marta Bassino, prima medaglia d'oro italiana ai Mondiali di Cortina 2021 nel gigante parallelo femminile ex aequo con l'austriaca Katharina Liensberger. "La giornata è stata lunga, tosta, impegnativa. Sono partita per combattere, dalla finalissima ho capito che potevo avere una medaglia, oro o argento. Poi quando sono salita sul quad ho cominciato a godermela, ma solo sul podio, cantando l'inno, mi sono resa conto che ero campionessa del mondo e ho dovuto smettere, perché piangevo".