Governo: Zingaretti, 'senza lealtà Pd-M5S-Leu oggi non avremmo Draghi'

16 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Conte federatore? Questo lo deciderà lui". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Cartabianca su Rai3. "Io penso che Conte ora abbia come obiettivo di contribuire a far rimanere unita questa alleanza e di aiutare il M5S, Io rivendico con tutto me stesso la lealtà che abbiamo avuto in questi mesi nell'alleanza nel governo Conte 2. Senza quella lealtà oggi noi non avremmo la possibilità di dire 'si va avanti con Draghi'".