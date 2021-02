17 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ci impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole". Così il premier Mario Draghi, in Aula al Senato per il voto di fiducia.