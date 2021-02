Lombardia: Bonometti (Confindustria), 'è traino Italia e Ue, perso meno del previsto'

17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Dai dati emersi nel focus sul quarto trimestre della Lombardia fatto da Unioncamere "vediamo che ancora oggi il manifatturiero è l'elemento trainante della Lombardia, che a sua volta è la regione trainante non solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Abbiamo perso meno delle aspettative grazie ai mesi estivi ed evidenziato che ancora una volta l'export è l'elemento trainante della nostra attività economica, mentre il mercato interno è al palo". Lo dice Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, in occasione del focus. "La cosa che più ci preoccupa sono gli investimenti, registriamo un calo del 18%.

Oltre alla sanità, per Bonometti, "l'industria deve essere centrale e così il lavoro. La fiducia è poi fondamentale per rimettere in moto tutta la nostra attività".