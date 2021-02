Premio Imprese Ambiente, il riconoscimento italiano per le aziende green

17 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - A pochi giorni dall'istituzione del ministero della Transizione Ecologica, 126 imprese sostenibili concorrono per l'VIII edizione del Premio Imprese Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le aziende green, che dà accesso all'European Business Awards for the Environment (Ebae) della Commissione Europea.

Al bando, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del ministero dell'Ambiente, chiuso lo scorso ottobre, hanno risposto imprese provenienti da 17 regioni d'Italia, le stesse che venerdì 19 febbraio alle 14.30 si collegheranno alla cerimonia di premiazione in diretta da Venezia per conoscere i nomi dei vincitori di questa edizione.

L'evento trasmesso in diretta su YouTube e visibile anche sulla pagina Facebook della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e sul sito del Premio (

Alle imprese finaliste verrà assegnato un premio per le quattro categorie previste: 1) Migliore Gestione, 2) Miglior Prodotto, 3) Miglior Processo/Tecnologia, 4) Migliore Cooperazione Internazionale. È inoltre previsto un 'Premio Speciale Giovane Imprenditore', riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 (già in gara per una delle quattro categorie), che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione ed attività di ricerca nell'ambito dello sviluppo ecosostenibile.

Attivo dal 2006 il Premio Impresa Ambiente è stato assegnato finora a 32 imprese, tra cui 5 giovani imprenditori e dirigenti d'azienda under 40 e un'azienda, la Sotral SpA di Torino, che si è aggiudicata l'Ebae 2006.