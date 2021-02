Governo: Cangini, 'arrivato il momento di riforme istituzionali'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Altre crisi ci colpiranno, e non è detto che un Mario Draghi ci salverà. È giunto il momento di riformare le Istituzioni come fece De Gaulle in Francia. Limitarsi, oggi, a votare la fiducia al governo Draghi senza averne altrettanta nella nostra capacità di parlamentari di onorare l'Istituzione che rappresentiamo provando a raddrizzare una volta per tutte il legno storto dello Stato italiano e dei partiti sarebbe più di un errore: sarebbe una colpa. Una colpa che i nostri figli potrebbero un giorno rimproverarci". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, intervenendo in Aula nel dibattito dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Mario Draghi.