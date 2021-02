Covid: Johnson, 'segnali incoraggianti da vaccinazioni, riapriremo a tappe'

17 febbraio 2021 a

Londra, 17 feb. (Adnkronos) - La campagna vaccinale nel Regno Unito sta dando "segnali molto incoraggianti" riguardo all'abbassamento dei contagi. Lo ha detto il premier Boris Johnson, oggi in vista ad un centro per le vaccinazioni allestito nello stadio di Cwmbran, nel Galles meridionale. "Credo che in tutto il Regno Unito ci sia stata una performance straordinaria per le vaccinazioni", ha sottolineato Johnson.

Il premier ha poi fornito qualche accenno della 'roadmap' per il graduale ritorno alla normalità, che illustrerà ufficialmente il 22 febbraio. Il Paese riaprirà a "tappe", con il settore dell'hospitality che sarà probabilmente l'ultimo a riaprire, ha indicato Johnson, che ha sottolineato la necessità di riaprire l'economia "con cautela", per fare in modo che i progressi raggiunti nella lotta alla pandemia siano irreversibili.