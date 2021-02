Covid: Sala, 'serve certezza su quando ognuno sarà vaccinato'

17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb.(Adnkronos) - "Saremo tutti vaccinati credo gradualmente verso a fine autunno. Il punto è che ci sia certezza quando ognuno di noi verrà vaccinato". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. In questo momento, ha continuato, "stiamo cercando di dare una mano, mettendo a disposizione degli spazi in cui si possa vaccinare, come la Fiera e alcuni spazi a Linate. Mettere degli spazi a disposizione credo che sia la prima cosa da fare". In particolare, ha aggiunto Sala, "bisogna avere i vaccini, approntare gli spazi e avere i medici".