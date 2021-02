Governo: duello social nel Pd sull'integruppo, Orfini attacca e Bordo lo difende** (2)

17 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Ma la Pini risponde a stretto giro a Bordo: "Hai ragione, infatti non c'è niente da ridere. ci sarebbe da discutere sul fatto che si fanno intergruppi senza nemmeno consultare i senatori e dichiarazioni di alleanze strutturali senza nemmeno passare non dico per un congresso, ma nemmeno per una discussione".

E dal gruppo dirigente del Nazareno è Stefania Gasparini, vice sindaco del comune di Carpi e responsabile nazionale Pmi del Pd, a ribattere sempre via social: "Cara Giuditta Pini, mai più soli, divisi e sconfitti come nel 2018. Forse perché sei parlamentare non ti rendi conto del disastro che avete combinato quando ci avete portato alla disfatta. Comunque senza alleanze se vuoi andiamo a votare. Basta dirlo".