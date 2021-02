Governo: Zingaretti, 'Salvini? Collaborare non significa annullare le identità'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Ho incontrato per questo Salvini: collaborare non significa annullare l'identità, sarebbe inquietante. La sfida politica è avere forze alternative che rappresentano istanze, valori e punti di vista che ci sono e poi, nel nome della fratellanza, dell'emergenza, dell'interesse nazionale, in una fase e intorno a degli obiettivi si collabora a partire dal proprio punto di vista". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Porta a Porta.