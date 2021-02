Governo: Tributaristi Int, bene discorso Draghi, prospettiva per rilancio Paese

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Labitalia) - Molto apprezzato da parte del presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, il discorso al Senato del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. "Un intervento convincente sia per i toni, sia per la determinazione con cui il presidente Draghi ha affrontato le varie tematiche -ha dichiarato Alemanno- mi hanno colpito la sua emozione ma al tempo stesso anche la fermezza con cui ha ribadito le necessità del Paese, con priorità per la campagna vaccinale e gli interventi emergenziali a favore del mondo produttivo. Come cittadino ho molto apprezzato la sua visione di prospettiva per il rilancio del Paese, dai giovani alla parità di genere, dal welfare all' ambiente, come presidente dell'istituto nazionale tributaristi totale soddisfazione per il capitolo riforme sulla giustizia, sul lavoro e sul fisco, citando tra i lavoratori che hanno sofferto e stanno soffrendo anche gli autonomi, è un segnale importante per tutto il comparto professionale ed imprenditoriale", ha continuato.

"E' evidente che sulla riforma fiscale noi tributaristi Int siamo, come sempre, disponibili alla collaborazione al confronto, sono molti anni che ne ribadiamo la necessità. Del resto parteciperemo all'audizione circa l'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef presso le commissioni finanze di Camera e Senato i cui presidenti, Marattin e D'Alfonso, stanno conducendo da circa un mese", ha spiegato.

"Sulla riforma dell'imposta sulle persone fisiche abbiamo proposte di modifica delle aliquote e degli scaglioni e non solo, ma grazie al lavoro del Comitato e della Commissioni Int sulla riforma fiscale anche una serie di indicazioni su semplificazione, chiarezza normativa, giustizia tributaria e digitalizzazione che metteremo a disposizione delle istituzioni governative e parlamentari. Occorrono una forte spinta di investimenti ed una coesa volontà politica per far ripartire il Paese, nell'interesse generale senza egoismi come indicato dallo stesso Draghi", ha concluso Alemanno.