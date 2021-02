Covid: Baffi (Regione Lombardia) ad abitanti Codogno, '21 febbraio ha cambiato nostre vite'

17 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - “Ci sono notti che cambiano la vita di alcuni di noi. Ce ne sono altre che cambiano la vita di tutti. Quella fra il 20 e il 21 febbraio del 2020 ha segnato la storia della nostra Codogno e, lo abbiamo capito nel volgere di poche settimane, anche quelle della Lombardia, dell'Italia e dell'intero Occidente". Lo scrive il consigliere di Regione Lombardia nel Gruppo Misto, Patrizia Baffi, in una lettera aperta rivolta ai propri concittadini di Codogno a un anno dall'istituzione della prima zona rossa.

"Pochissimi lo avevano intuito, in quelle prime ore convulse fra la scoperta del 'paziente uno' e la proclamazione della zona rossa nel Basso Lodigiano. E pochissimi erano disposti ad accettare che il nostro mondo, le nostre abitudini, la nostra vita quotidiana sarebbero stati stravolti, per un tempo molto lungo, in modo così radicale. Ma è successo, e ormai quasi tutti ce ne siamo fatta una ragione, un'amara ragione", continua Baffi.

"Ho sempre sentito Codogno come più del luogo in cui abito e nel quale ho costruito la mia famiglia. Codogno -scrive il consigliere regionale- è stata, per me, essa stessa una grande famiglia, una casa, il posto in cui voler tornare e al quale sento di appartenere. Di questa terra così schiva e riservata, e al contempo accogliente e generosa, ho amato l'equilibrio con cui essa affronta le cose del mondo: al passo con i tempi, senza rinunciare alle proprie tradizioni più profonde; moderna, ma al contempo capace di esprimere un fascino antico e un'umanità che le grandi metropoli non conoscono".