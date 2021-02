Pd: Vaccari, 'ho sottovalutato seconda parte tweet, io sempre per inclusività'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb, (Adnkronos) - "Ho sottovalutato la seconda parte di un tweet, ammesso l'errore e chiesto scusa per il termine che è stato usato. Chiunque mi conosce sa che quelle parole non appartengono alla mia cultura politica". Lo dice Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Pd dopo essere intervenuto in diretta sulla web radio del Pd, Radio Immagina. Vaccari oggi aveva messo un lik ad un tweet in cui, alla fine, si parlava di 'metastasi renziane' nel Pd.

"Eppure alcuni dirigenti si stanno concentrando su questo, strumentalizzando un errore. Invito ad abbassare i toni e a non fare sterili polemiche in un momento in cui il Paese ha bisogno di unità e rigore. Continuerò, come fatto in questi anni, a svolgere il mio ruolo nel segno dell'inclusività”.